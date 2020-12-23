«Надо людей вытаскивать из трущоб»: Путин о переселении из ветхого жилья

https://static.news.ru/photo/023a556c-451b-11eb-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья потребовал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин сказал, что уже не раз говорил о расселении аварийного жилья. Кроме того, он потребовал не допускать появления новых аварийных домов.

Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объёмы аварийного жилья не увеличивались, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что нельзя забывать об этой категории россиян, «отодвинуть в сторону» и не замечать.

Ранее сообщалось, что законопроект о всероссийской реновации был внесён в Госдуму главой комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым вместе с группой сенаторов.

Законопроект определяет критерии того, какие здания могут быть снесены. Причём, как уточняется, эти параметры определяются исходя из одного или нескольких требований.

Помимо аварийного жилья и чрезмерно дорогих в капремонте зданий, это ещё и многоквартирные дома, построенные в период индустриального домостроения по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Это относится и к многоквартирным домам в ограниченно работоспособном техническом состоянии, и к домам, где вообще отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения.

Решение о включении многоквартирного дома в программу сноса и реконструкции будут принимать только собственники квартир. Ко второму чтению это право отняли у нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. Кроме того, в законопроекте появился пункт о том, что на организацию собраний по вопросу вхождения в программу реновации отводится не менее одного месяца. Решение должны принять не менее 2/3 собственников. Для принятия решения об исключении дома из границ территории, подлежащей комплексному развитию, достаточно 1/3 голосов.

В первом чтении документ был принят 17 ноября, писал NEWS.ru. Тогда же депутаты решили внести в текст ряд поправок, в том числе нормы о предварительном и равноценном возмещении жилой площади гражданам.