Госдума приняла в I чтении проект закона о комплексном развитии территорий

https://static.news.ru/photo/557ebf4a-28ee-11eb-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума 17 ноября приняла в первом чтении проект закона о комплексном развитии застроенных территорий. Документ также подразумевает реконструкцию жилого фонда и предоставление владельцам равнозначных квартир.

Его внёс в парламент руководитель комитета по транспорту и строительству нижней палаты Евгений Москвичёв вместе с группой сенаторов. В первую очередь инициатива предусматривает комплексный подход к развитию территорий (КРТ), который будут проводить по распоряжению кабмина РФ, региональных руководителей и органов местного самоуправления.

Подобные программы начнут реализовываться на застроенных территориях населённых пунктов или городских округов, в границах которых минимум 50% земель занимают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, снос и реконструкция которых предусмотрены адресными программами, пишет ТАСС.

Кроме того, в Государственную думу внесли законопроект, который запрещает баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел гражданство или вид на жительство. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас. Кандидат на главный пост страны обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет, уточнил сенатор.

Помимо этого, как ранее писал NEWS.ru, Госдуме предложили усложнить процесс лишения экс-президента России неприкосновенности и привлечь к нему Верховный и Конституционный суды. С соответствующей инициативой выступили главы профильных комитетов Федерального собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас.