Путин поручил помочь регионам профинансировать борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4f7c4d42-7afc-11ea-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин дал задание правительству предусмотреть финансовую поддержку региональных бюджетов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам его совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Дискуссия состоялась 30 марта, список задач по традиции был сформирован позже.

Правительству РФ утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости бюджетов субъектов РФ, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счёт средств федерального бюджета, — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Вместе с тем, как отмечено в нём, предварительно должна быть проведена оценка реальной потребности того или иного региона в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Срок исполнения поручения установлен до 25 апреля, далее — ежемесячно.

Кроме того, кабинету министров предписано рассмотреть возможность финансовой поддержки на компенсацию региональным бюджетам расходов на лечение заразившихся коронавирусом и на их транспортировку. Деньги предполагается направлять в том числе из Фонда обязательного медицинского страхования.

Эта задача должна быть выполнена до 15 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил главам регионов оперативно исполнить все поручения по новым мерам поддержки в борьбе с распространением новой инфекции. Сделать это необходимо до конца текущей недели, уточнил он.