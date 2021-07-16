Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты налога на жильё

Семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже жилья для приобретения нового. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Чтобы претендовать на льготы, семья должна владеть квартирой не менее пяти лет. При этом деньги, полученные с продажи старого жилья должны пойти на покупку новой жилплощади, говорится в поручении.

Глава государства ожидает доклада по выполнению поручения до 1 ноября.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане могут не подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже недвижимости до миллиона рублей. Раньше продавцы такой недвижимости зависели от минимального срока владения: в общем случае это пять лет, а при продаже единственного жилья — три года.

Если продаваемое жильё дороже миллиона рублей, а стоимость гаража или нежилого помещения превышает сумму в 250 тысяч рублей, необходимо подавать налоговую декларацию.

Ранее стал известен размер скидки на сделки с недвижимостью в столице. Средний размер скидки на жильё, на которую могут рассчитывать покупатели, составляет 3–4% от первоначальной цены.