Путин подписал закон о делистинге российских компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной конвертации депозитарных расписок в акции российских компаний на зарубежных биржах. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглано новому закону, размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов запрещено. С этого момента выставляющимся на торги за рубежом банкам и компаниям из России потребуется пройти процедуру делистинга и конвертировать свои расписки в акции.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, непосредственно сам запрет на обращение российских депозитарных расписок начнёт действовать через десять дней. Отечественным эмитентам дано пять рабочих дней на процедуру расторжения соответствующих обязательств. Ещё пять даны на то, чтобы сообщить об этом в Центральный банк (ЦБ) РФ, подтвердив факт соответствующими документами.

Ранее депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон о делистинге российских компаний с зарубежных биржевых платформ. Законопроект предполагает последующую конвертацию активов в российские ценные бумаги. Данные изменения внесли в федеральный законопроект «Об акционерных обществах».