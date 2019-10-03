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Инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России. Это 11,5 млрд т.

По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 миллиарда тонн, или 67% от технологически извлекаемых запасов являются рентабельными, — сообщил замруководителя Роснедр Орест Каспаров на полях Российской энергетической недели. Минэнерго прогнозирует...