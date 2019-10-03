ПАО «Ростелеком» и его дочерняя структура ООО «Мобител» получили 100% в уставном капитале Tele2. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Таким образом, мобильный оператор полностью перейдёт под контроль «Ростелекома».
Также глава страны одобрил увеличение уставного капитала крупнейшего российского поставщика услуг связи путём допэмиссии. В указе сообщается, что это сделано в целях совершенствования телекоммуникационных технологий и развития отрасли связи.
Ранее госкорпорация «Ростех» продала свою долю в российской телекоммуникационной компании «МегаФон», писал News.ru.
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