«Это обоюдоострое оружие»: Путин об изъятии активов РФ за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить ошибки в экономической политике на Россию и решать возникающие вопросы и проблемы за её счёт, передаёт РИА Новости. По его словам, свидетельством этому стали заявления западных официальных лиц о возможной национализации некоторых активов России за рубежом.

Так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие, — заявил президент.

Ранее сообщалось, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома», опасаясь возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти». В проработке чрезвычайных газовых мер участвует в том числе канцлер Германии Олаф Шольц.

Украинский парламент также одобрил закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие также попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие её действия на Украине.