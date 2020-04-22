Путин обсудит меры поддержки ЖКХ на фоне пандемии COVID-19

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Жилищно-коммунальное хозяйство в РФ пострадало от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), необходимо обсудить меры поддержки данной отрасли, заявил глава РФ Владимир Путин.

Мы в ближайшее время проведём развёрнутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, — приводит слова лидера на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым «Интерфакс».

Президент также пообещал проработать меры поддержки предприятий автомобильной промышленности. Предполагается, что разговор состоится на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне лидер сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, которая складывается в различных отраслях экономики из-за эпидемии COVID-19. Он уже обсудил со специалистами и профильными чиновниками проблемы оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и строительной индустрии.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано 5236 новых случаев заражения. Днём ранее прирост составил 5642 человека. Таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет около 58 тысяч человек. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ нарастит в апреле 2020 года выпуск аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в 8 раз — до 800 штук в месяц, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса нового типа.