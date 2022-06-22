Путин: Москва и Дели обсуждают открытие индийских магазинов в России Путин рассказал об идее открыть в России индийские сетевые магазины

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Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, заявил в приветствии к участникам Делового форума БРИКС президент Владимир Путин, сообщил «Интерфакс». В частности, обсуждается открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, — заявил Путин.

На фоне сложившейся ситуации с санкциями Индия не только не стала отказываться от российской нефти, но и увеличила поставки. Минувшей весной они выросли в полтора раза.

В апреле стало известно, что индийская компания Oil and Natural Gas Corp не может найти судно для транспортировки 700 тысяч баррелей российской нефти с Дальнего Востока. Поиски судна, способного ходить в ледовых условиях, усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.