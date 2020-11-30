Психолог рассказала, как не стать жертвой предновогодней распродажи

https://static.news.ru/photo/5fbfb214-332c-11eb-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неконтролируемые траты накануне праздника — проблема прежде всего психологическая, рассказала NEWS.ru психолог Ксения Несютина.

Главная цель распродажи — заставить человека приобрести то, что ему не нужно, на что он бы не обратил внимание, если бы не низкая (как ему кажется) цена. Как правило, на распродажах стараются избавиться от «залежалого» товара.

Потенциальному покупателю важно задать себе простой вопрос: „а зачем я это собираюсь купить?“ Например, игрушки порой покупаются из-за чувства вины и невозможности уделить внимание детям. Если вы дали себе честный ответ относительно цели покупки, то вам сложнее будет приобрести то, что вам в действительности не нужно, — пояснила психолог.

Если речь идёт об онлайн-покупке, то специалист советует положить выбранные товары в корзину и «дать им полежать» хотя бы полдня, а лучше сутки.

Если поддались эмоции, были в тревоге или сердились на что-то, то за указанное время эмоция схлынет. Пересмотрев список планируемых покупок через сутки, вы скорее всего половину из корзины уберете, — сказала психолог.

При этом эксперт посоветовала совершать покупки с утра. Учёными доказано, что в первой половине дня человек лучше себя контролирует. В течение дня сигналы извне (музыка, визуальная реклама, запахи) запускают в мозгу множество реакций психики, которые влияют на силу воли и принятые решения. Утром, после сна восприятие ещё свежо и совершить покупку на эмоциях сложнее, добавила Несютина.

При этом психолог подчеркнула, что ни в коем случае нельзя ругать себя за бесполезные покупки: велик риск в следующий раз снова сорваться и потратить кучу денег. Лучше подумайте как из них извлечь больше пользы, резюмировала специалист.