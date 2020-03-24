https://static.news.ru/photo/958e7c92-6d96-11ea-a9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство экономического развития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, который поручило ввести правительство.

Ведомство направило в кабмин проект распоряжения, в котором предлагается отменить плановые проверки малого и среднего предпринимательства в течение всего текущего года. Для крупного бизнеса планируется оставить всего 30% ключевых проверок до 1 мая.

В документе отмечается, что проводить внеплановые проверки можно будет только при причинении вреда людям и после разрешения прокуратуры, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru, ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что проект закона, касающийся права на приостановления процессов банкротства предприятий, разработан в оперативном режиме в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.