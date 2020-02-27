https://static.news.ru/photo/6b655aa8-59b9-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Проблемы с производством лекарств могут возникнуть в России из-за приостановки поставок сырья из Китая на фоне распространения коронавируса. Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля.

О надвигающемся дефиците сообщили в Торгово-промышленной палате. Ряда имеющихся запасов китайских субстанций может хватить и на год. Прорабатываются меры для предотвращения дефицита, пишут «Известия».

Решить проблему можно, увеличив производство субстанций внутри страны, либо привлечением поставок из других стран. Китай является поставщиком сырья массового спроса, причём, не только в Россию, но и другие страны. Российские производители, как правило, закупают в КНР достаточно сырья впрок: на период лунного Нового года предприятия прекращают там работу.

В прошлом году в Россию было ввезено 12,2 тыс. тонн китайского фармсырья, что на 1,2 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Компании запаслись в ожидании новой системы маркировки фармацевтического сырья, которая заработала с 1 января нынешнего года.

Коронавирус повлиял на остановку большинства фармпредприятий Китая. Так, только из провинции Хубэй в РФ каждый году завозилось по 1,5 тыс. тонн сырья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Среди прочих вопросов глава государства затронул тему борьбы с оборотом поддельных лекарств и призвал МВД выработать системный подход в этой сфере.