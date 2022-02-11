Производители назвали скачок цен на корма причиной дорожания молока

Производители молочной продукции объявили о повышении цен на молоко примерно на 10%. На стоимости пакета молока сказалось удорожание стройматериалов, удобрений, электроэнергии и ряд других факторов, пишет «Новая газета».
Но главной причиной удорожания молока
Так как за год корма подорожали в полтора раза, а сырое молоко — всего на 3%, покрыть эту разницу нечем. Коров не прокормить, их просто отправляют на убой. Дорожают и витамины с кормовыми добавками.
Можете, конечно, одной травой кормить, но животным нужно много белка. Если на одном сене, молоко будет жидким, не для продажи, — приводит издание слова одного из производителей.
И тут возникает другая проблема, так как большая часть добавок и сырья для них ввозится в Россию из-за рубежа. Это производство является высокотехнологичным, тогда как в России таких технологий нет. Основными поставщиками добавок являются ЕС и Китай. Но в Китае производство компонентов для кормов сокращается из-за решения властей об ограничении энергопотребления. На данный момент сложилась ситуация, когда в условиях острого дефицита цены растут, а заменить китайские добавки нечем.
Ранее сообщалось, что производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.