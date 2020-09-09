Программа кешбэка за туры по России может стать постоянной

Ростуризм просит российские власти сделать постоянной программу кешбэка за туры по стране. На сегодня программа продлена до 20 декабря, что уже помогло туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.
С 28 августа акционные туры приобрели более 50 тыс. россиян, сумма путёвок составила более 1,5 млрд рублей, средний чек путёвки — от 50 до 57 тыс. рублей,
На кешбэк претендует от 20 до 75 тыс. человек, но при этом покупать путёвку нужно онлайн и оплачивать только картой «Мир». Получить можно от 5 до 15 тыс. рублей. Повышенным спросом у туристов пользуются курорты Краснодарского края, Кавминводы, поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.
Ранее NEWS.ru сообщал, что минимальная стоимость тура или проживания в гостинице, необходимая для возврата средств, может быть снижена во второй части программы туристического кешбэка. Сократится до двух минимальное количество ночей для получения кешбэка.
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