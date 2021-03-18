Прогнозы обвала рубля: к чему нужно готовиться

С периодичностью раз в месяц, а то и чаще рублю предсказывают очередной обвал. Понятие это относительное и не всегда подразумевает резкую девальвацию. Впрочем, россиянам от этого не легче. Снижение курса национальной валюты рано или поздно отражается на ценах и объёме наличности в карманах. NEWS.ru вспомнил самые яркие моменты падения рубля и попытался выяснить, стоит ли опасаться валютного кризиса в 2021 году.

Свободный курс 1992 года

1 июля 1992 года Банк России (ЦБ РФ) ввёл свободный курс рубля. Сразу после этого официальный курс доллара, который был искусственно занижен и составлял на тот момент 56 копеек, был резко поднят до биржевого — 125 рублей. Таким образом, рубль одномоментно подешевел в 223 раза.

Валютный кризис 1994 года

История России помнит несколько «чёрных вторников», когда происходило резкое падение курса отечественной валюты. Пожалуй, самый драматичный из этих дней — 11 октября 1994 года, когда доллар по отношению к рублю вырос сразу почти на 39% — с 2833 до 3926 рублей. Резкий обвал «деревянного» был спровоцирован отчасти экономическим кризисом, отчасти спекуляциями, отчасти паникой на финансовом рынке — коммерческих банков, предприятий и самих россиян.

Дефолт 1998 года

До рокового августа 1998 года рубль несколько лет считался одной из наиболее стабильных валют в мире. Курс доллара почти два года не превышал 6,2 рубля. Но после того как в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств, доллар резко пошёл вверх.

С 18 августа по 9 сентября он вырос по отношению к рублю в 3,2 раза. До конца года было зафиксировано ещё несколько резких скачков курса. В результате дефолта за чертой бедности оказались 40% граждан, а зарплаты были урезаны на две трети.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Мировой экономический кризис 2008 года

Относительно спокойным для рубля оказалось следующее десятилетие. Резких скачков курса (более 10%) не было.

Однако во время мирового финансового кризиса курс рубля к доллару снизился на 47,5% (с 24,6 до 36,3), а валютные резервы упали на 33,5% (с $582,2 млрд до $386,9 млрд). Но это заняло целых пять месяцев (с сентября 2008 года по февраль 2009-го).

Финансовый кризис 2014 года

По мнению некоторых экономистов, кризис 2014 года явился продолжением предыдущего. Сначала девальвация происходила на фоне развивающихся событий на Украине и сопутствующего им внешнеполитического кризиса (санкции, введённые против России США и другими странами), впоследствии — на фоне падения цены на нефть. За четыре месяца чёрное золото подешевело в 1,8 раза — со $107 до $60 за баррель.

15 декабря биржевой курс российской валюты к бивалютной корзине испытал сильнейшее падение со времён дефолтного 1998 года. В ночь на 16 декабря ЦБ внезапно и резко повысил ключевую ставку — с 10,5% до 17% годовых, однако снизить «девальвационные и инфляционные риски» у регулятора не получилось. Днём обвал рубля продолжился, евро на пике подскакивал на 27,7%, до 100,74 рубля, доллар — на 24,3%, до 80,1 рубля. По итогам 2014 года рубль обесценился к доллару на 72,2% (с 32,6 до 56,24 рубля) и к евро на 51,7% (с 45,06 до 68,37 рубля).

Цены на нефть продолжали давить на российскую валюту в течение следующего 2015 года, по итогам которого рубль «просел» на 29,7% к доллару и на 16,5% к евро. Самым большим однодневным падением рубль отличился 12 января (на 11,5% к доллару и на 8,7% к евро).

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Санкционный вызов 2018 года

После двухгодичной передышки рубль вновь начал стабильное снижение, потеряв 17% своей стоимости по отношению к доллару и 14% к евро. Динамику на валютном рынке задавали антироссийские санкции (рубль особенно остро реагировал на угрозы распространения ограничительных мер на бумаги российского госдолга), ситуация на нефтяном рынке, а также усиление давления на валюты развивающихся рынков. Так, бразильский реал в том же году упал к доллару на 15%, южноафриканский рэнд — на 14%, индийская рупия — на 8,6%, индонезийская рупия — почти на 7%, китайский юань — на 5,4%.

Последствия девальвации

Понятие «обвала» курса национальной валюты достаточно относительное, говорит основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. По его словам, обвалом можно назвать любое резкое падение рубля к доллару и евро, после которого национальная валюта продолжает ослабление, а «отскоков» не происходит.

В качестве примера он приводит дефолт 1998 года, во время которого доллар за сутки вырос с 6,2 рубля до 10 рублей, за три недели — до 21 рубля, а ещё через месяц — до 27 рублей за единицу. В результате доходы российских граждан за год упали в три-пять раз на фоне ежедневного роста цен, через год стоимость товаров выросла на 100–300%, указывает Сидоров.

Получается, что обвал — это именно резкий скачок стоимости иностранной валюты, при котором обесцениваются доходы граждан в российских рублях. Цены при этом перестают расти постепенно — они резко меняются за короткий период — могут увеличиться на 20–50% или вырасти в разы в течение недели-месяца. Фёдор Сидоров основатель Школы практического инвестирования основатель Школы практического инвестирования

То, что происходит сейчас, эксперт называет постепенным и плавными снижением рубля к доллару и евро. Напомним, за 2020 год рубль подешевел к доллару на 22%, к евро — на 30%. И все россияне это хорошо ощутили, так как цены на продукты питания и товары повседневного спроса тоже пошли в рост.

Уже сейчас мы все реально ощущаем последствия ослабления рубля через рост цен, и если резкий обвал национальной валюты произойдёт, это станет серьёзным ударом для всех граждан, — предупреждает Сидоров.

По его мнению, обвалом рубля в текущей ситуации можно будет считать падение его курса больше 80 за доллар. Таким образом, речь идёт о снижении на 9–10%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если после падения курса рубля начинается резкая скупка долларов, евро и недвижимости, то это можно назвать обвалом, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. По ощущениям, если за два-три дня курс валюты падает на 5–7%, то это уже вызывает нездоровый ажиотаж на валютном рынке, отмечает он.

В экономике существует такой показатель, как коэффициент переноса валютного курса в цены. Он показывает, на сколько процентов изменятся цены, если валютный курс изменится на 1%. Согласно оценкам исследователей, при ослаблении рубля он составляет примерно 0,2. То есть если рубль обесценится на 5% к доллару, то это повысит инфляцию примерно на один процентный пункт. А это уже довольно ощутимо, учитывая, что целевой у нас считается инфляция 4% в год. Сергей Ермолаев доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Прогнозы о грядущем обвале российской валюты, по мнению экономиста, играют отрицательную роль, создавая чрезмерный ажиотаж на валютном рынке, рынках недвижимости и импортных товаров.

А самое главное — необходимо помнить, что никто не может хоть сколько-нибудь точно предсказывать курсы валют в течение хоть сколько-нибудь длительного времени. Это один из важных выводов теории финансов, — поясняет Ермолаев.

Несмотря на ожидаемые санкции в связи с недружественной риторикой главы США Джо Байдена, перспектив для резкого обвала всё же нет, считает Сидоров. К тому же его вряд ли допустят финансовые власти страны. ЦБ РФ и Минфин будут принимать меры, чтобы девальвация рубля происходила постепенно — до 75–80 рублей за доллар и выше в течение длительного отрезка времени.

Правда, легче россиянам от этого точно не станет, так как цены абсолютно на всё продолжат расти. Чисто психологически такая «плавность» воспринимается легче, чем резкое обрушение рубля. Но в ситуации экономического кризиса в РФ, в котором мы пребываем уже не первый год, и слабости отечественной экономики, «ползучая девальвация» национальной валюты будет продолжаться, заключает Фёдор Сидоров.