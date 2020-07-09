Продажи одежды в России увеличились втрое после выхода из самоизоляции

https://static.news.ru/photo/75e021e4-c1b4-11ea-bfe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» проанализировали чеки россиян и выяснили, что продажи одежды в России увеличились в три раза в денежном выражении после выхода россиян из режима самоизоляции. За июнь 2020 года средний чек составил 2243 рубля.

Средний чек покупки составил 2243 руб. — на 7% ниже, чем в мае, и на 2% выше, чем в прошлом году. Объём продаж в денежном выражении вырос на 189% по сравнению с маем и оказался на 13% ниже, чем в прошлом году, — приводит сообщение компании ТАСС.

Специалисты «Платформы ОФД» связывают рост продаж с открытием торговых центров и тем, что люди воздерживались от офлайн-покупок во время самоизоляции. Как пояснили аналитики, средний чек снизился из-за большого количества скидок и распродаж, которые были запущены в магазинах в связи с выходом из режима самоизоляции, чтобы привлечь покупателей.

Эксперты «Платформы ОФД» также проанализировали продажи электроники после выхода из самоизоляции. Средний чек покупок электроники — 6548 рублей, что на 3% выше, чем в мае. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 29%. В денежном выражении рост составил 18% по сравнению с маем. В прошлом году объём продаж был на 22% ниже.

Ранее NEWS.ru писал, что ФТС сообщила о сокращении импорта товаров из стран дальнего зарубежья в первой половине 2020 года. По данным ведомства, он снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.