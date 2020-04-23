Продажи имбиря в РФ выросли втрое

https://static.news.ru/photo/32448092-85f0-11ea-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Объём продаж имбиря в России в апреле 2020 года в денежном выражении увеличился в три раза по сравнению с февралём. Более того, продажи только за 20 дней месяца оказались больше квартального объёма продаж в 2019 году.

Показатели апреля прошлого года превышены на 310%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек покупки в апреле 2020 года составил 112 рублей. Показатель на 268% больше, чем в апреле прошлого года. Наибольшая, пятая часть продаж имбиря отмечена в Московском регионе. Там объём продаж превысил прошлогодний показатель на 498%, а средний чек составил 135 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость имбиря в Москве вернулась на прежний уровень — она составляет 350–400 рублей. Об этом 16 апреля сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, по нескольким продуктам, таким как лимоны, имбирь и чеснок, «был всплеск определённый».