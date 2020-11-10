Продажи абонементов в фитнес-клубы упали в России на 40% за октябрь

https://static.news.ru/photo/f78a6f3a-23eb-11eb-a7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи абонементов в фитнес-клубы упали в октябре 2020 года на 39,2% по сравнению с октябрём 2019 года, сообщили в российском Национальном фитнес-сообществе.

В сентябре при этом данный показатель составлял 34,6%. В Москве продажи клубных карт снизились на 30%, передаёт ТАСС.

Продажи дополнительных услуг спортивных клубов в октябре снизились на 26,1%, что сравнимо с аналогичным показателем сентября 2020 года. Посещаемость снизилась на 37,8% по сравнению с октябрём 2019 года. Посещаемость клубов в среднем по столице упала на 32%.

Октябрь — месяц традиционно высокого сезона для фитнес-клубов в обычное время — оказался сложнее предшественника, — отметили в сообществе.

Фитнес-клубы задействуют новые способы мотивации клиентов. Например, предлагают комплексные оздоровительные продукты, расширяют программы лояльности, предлагают краткосрочные абонементы.

Это антикризисный маркетинг — дать клиенту гораздо больше, чем он ожидает, предложить продукты, направленные на укрепление здоровья, на стимулирование иммунной системы за доступную стоимость, — объяснила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По мнению эксперта, ключевой причиной снижения спроса является падение доходов у каждого второго россиянина. На это индустрия отреагировала предложением краткосрочных абонементов (от 7 дней до 6 месяцев). Для борьбы со страхом россиян перед коронавирусом клубы предлагают оздоровительные программы, направленные на профилактику заболевания и реабилитацию после перенесённой инфекции.

Как писал NEWS.ru, продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах в России в октябре выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями, особый бум зафиксирован в покупках пульсоксиметров, позволяющих определить уровень насыщения крови кислородом.