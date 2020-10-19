Проблем много: иностранный бизнес пожаловался на капризные законы России

Иностранный бизнес назвал нестабильность российских законов одной из основных проблем правового поля страны, следует из результатов опроса 62 международных предприятий, проведённого консалтинговой компанией EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Министерства экономического развития в прошедшие два месяца (отчёт об исследовании поступил в распоряжение редакции NEWS.ru). Но хуже всего, пожаловались представители иностранного бизнеса перед ежегодной встречей с властями, местное правосудие законы в отношении субъектов экономической деятельности применяет весьма избирательно. Создание благоприятного инвестиционного климата — важнейшая задача инвестиционной политики страны, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты.

Половина участников бизнес-процессов находит, что слишком частые изменения в регулировании отрицательно сказываются на инвестиционной привлекательности России. О том, что в нашей стране высокие административные барьеры, заявили 39% зарубежных компаний. Больше трети (34%) уверены, что российские законы плохо соответствуют складывающимся реальным условиям. На выборочную трактовку и непредсказуемое применение законов указали 31%, а 15% вовсе подчеркнули, что адаптационные периоды после регуляторных изменений — либо очень короткие или же отсутствуют совсем.

Кроме того, участников опроса просили указать на примеры «хороших» и «плохих» изменений и обновлений законов. Ко второй категории респонденты, как правило, относили обязательную маркировку потребпродукции, вялый прогресс в сфере защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике и нехватку долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли. Вместе с тем положительными сторонами российской экономической жизни зарубежное бизнес-сообщество посчитало развитие трудового законодательства, введение налогового режима для самозанятых, а также разработку законов по защите капиталовложений и регуляторную гильотину.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты опроса показывают, что Россия — один из стратегических рынков для 92% компаний, принявших участие в исследовании. По мнению принявших участие в опросе международных компаний, трудовые отношения, налогообложение и финансовое регулирование входят в топ-3 наиболее проработанных областей российского законодательства. А к списку примеров позитивных изменений респонденты отнесли регуляторную гильотину и отмену устаревших нормативных актов, развитие трудового законодательства, в частности, эксперимент по использованию электронной цифровой подписи в кадровом документообороте, появление специального налогового режима для самозанятых граждан, разработку законодательства в сфере защиты капиталовложений, — сказал управляющий партнёр EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Несмотря на сохраняющиеся барьеры, свыше половины компаний тем не менее отметили, что собираются расширять присутствие в России в ближайшем будущем. С большей охотой подобными планами делились азиатские предприятия и компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, которых привлекает объёмная ресурсная база, постепенное восстановление цен на сырьё.

Вместе с тем почти половина опрошенных признались, что не намерены расширяться в регионах РФ. Другими словами, для большинства бизнес-организаций расширение в России равнозначно экспансии в Москве и Санкт-Петербурге. При этом те же участники опроса, кто планирует региональное развитие, назвали наиболее перспективными регионами Краснодарский край и Татарстан.

К слову выяснилось, что ключевыми для нашей страны являются Соединённые Штаты, Германия и Казахстан.

Объективные сложности

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Свечниковой, российское законодательство действительно отличается высокой степенью изменчивости и обновления. В инвестиционной сфере перемены в правовом регулировании общественных отношений объективно создают сложности для деятельности иностранных инвесторов, подтверждает она. Таким образом, эксперт полагает, что в настоящее время создание благоприятного инвестиционного климата — важнейшая задача инвестиционной политики Российской Федерации.

Однако в целях избежания возможных злоупотреблений со стороны иностранных инвесторов принимаются изменения в нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность, в частности, изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и другие. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова

Она отмечает, что не во всех случаях законодатель вводит совершенно новые правила — изменения могут касаться лишь уточнений отдельных, уже принятых ранее положений, поэтому иностранные инвесторы получают дополнительный алгоритм действий, более понятный, чем существовавший до этого. Кроме того, поправочное законодательство имеет место не только в России, но и характерно для многих зарубежных стран, добавляет Свечникова.

Соответственно, для иностранного бизнеса, который нацелен на расширение деятельности в России, важно обладать исчерпывающей информацией о законодательстве Российской Федерации. В этих целях иностранные компании прибегают к помощи российских партнёров, имеющих специализацию в инвестиционном законодательстве. Для того чтобы иностранные инвесторы действовали на территории РФ как добросовестные участники предпринимательской деятельности, законодатель совершенствует регулирование корпоративных отношений в этой сфере с целью снижения риска как нарушения антимонопольных норм, так и возникновения угрозы для безопасности государства, — подчеркнула экономист.

В последние годы частые изменения российского законодательства вызваны в основном быстро меняющимися процессами в мировой экономике, замечает доцент кафедры международного и интеграционного права ИПНБ РАНХиГС Дина Стригунова.

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Важно учитывать ряд факторов, таких как санкции западных государств, пандемия и другие. Российскому государству предстоит принять ещё ряд мер и норм права для обеспечения необходимой поддержки деятельности как российских, так и иностранных предпринимателей, привлечения зарубежных инвесторов, а также правового обеспечения идущих процессов цифровизации экономики. Необходимые шаги в указанных направлениях успешно реализуются. Дина Стригунова доцент кафедры международного и интеграционного права ИПНБ РАНХиГС доцент кафедры международного и интеграционного права ИПНБ РАНХиГС

Вместе с тем советник уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заверил NEWS.ru, что проблема законодательной нестабильности в РФ несколько преувеличена. По его словам, иностранные компании в России, как правило, имеют лучшие штаты юридических, экономических и консультационных специалистов. Поэтому и работать им с нашим законодательством гораздо легче, чем российскому бизнесу, уточняет советник омбудсмена.

Более того, они чаще находят эффективные выходы в легальном поле. Но и они встречаются с несовершенством законодательства и с административным давлением. В этом году острым вопросом для иностранных компаний стало неприменение к ним мер поддержки в связи с тем, что они не подходят под категорию малого и среднего бизнеса по размерам, но это мировая практика. Антон Свириденко советник уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей советник уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

Хотя всё же проблем хватает, признаёт эксперт, и с судебными решениями, и с административным давлением, и «в этом плане, конечно, к мнению иностранных компаний надо прислушаться».

Что касается влияния законов на благосостояние — одно другому не мешает. Россия прекрасно работает и договороспособна по вопросам нефти и газа, космических технологий, поставок военной техники, атомных разработок. Нужно найти ещё и ниши, более близкие к основной массе населения, и занять их — это напрямую скажется на благосостоянии, — заключил Антон Свириденко.