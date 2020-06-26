Принято решение о продолжении «Турецкого потока» до Венгрии

https://static.news.ru/photo/98e0185a-b7d9-11ea-963a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ инвестирует в строительство газопровода-перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.

Решение наблюдательного совета FGSZ опирается на принятое ранее в июне решение национального энергетического регулятора Венгрии MEKH.

По новой ветке будет транспортироваться газ, поставляемый из России по газопроводу «Турецкий поток», который идёт в обход Украины двумя ветками по дну Чёрного моря мощностью по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что венгерская сторона вела переговоры о наращивании поставок газа до уровня 4,2 млрд кубометров. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Петер Сийярто сообщил, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о приобретении 2,2 млрд кубометров газа.

Ранее NEWS.ru писал, что Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.