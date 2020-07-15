Принц СА: квота ОПЕК+ по сокращению добычи составит 8,2 млн б/с в августе

https://static.news.ru/photo/c9efa1aa-c6b5-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ в августе 2020 года может составить около 8,2 млн баррелей в день, учитывая компенсацию отставания в мае, заявил во время пресс-конференции после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии — принц Абдель Азиз бен Сальман.

Я думаю, что в августе эффективная квота составит около 8,2 млн б/с. Таким должно быть сокращение добычи, чтобы компенсировать недосокращение в мае, — передаёт ТАСС.

Представитель Эр-Рияда отметил, что указанные объёмы ещё не учитывают недосокращённые мощности июня 2020-го.

9 марта 2020 года в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн — до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.

Спрос на нефть в мире, по оценкам экспертов картеля, составит около 90,72 млн баррелей в день, а уверенное восстановление рынка ожидается уже в 2021 году — до 97,72 млн.