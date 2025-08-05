При межтерминальной доставке чаще заказывают перевозки металлопродукции

Как рассказали в группе компаний (ГК) «Деловые Линии», спрос на транспортировку арматуры, труб и балок вырос в восемь раз по итогам первых шести месяцев 2025 года. При этом в два раза возросли объемы перевозок электро- и бензоинструментов, примерно на треть увеличилось количество перевозимых материалов, например дров и кирпича, а также комплектующих. Лидером по спросу на межтерминальную доставку остался Центральный федеральный округ: на него приходится примерно 48% всех отправок и около 28% всех получений.

Кроме того, чаще других в компании перевозят грузы с Урала и Северо-Запада Российской Федерации в регионы Урала и Приволжья. В целом, как подчеркивают в ГК «Деловые Линии», запчасти, автозапчасти, оборудование, комплектующие, медицинские товары, приборы, инструменты и одежда составляют больше половины от всего количества доставок всех видов грузов. При этом доля негабаритных отправлений по тоннажу составляет в среднем примерно 10%.

Мы уделяем особое внимание направлению межтерминальных перевозок. Постоянно модернизируем процессы в сегменте, в том числе и цепочки поставок, поэтому у нас есть возможность сокращать сроки как авто-, так и авиадоставок. С начала этого года автоперевозки стали быстрее по более чем шести тысячам направлений — в основном в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах. В сегменте воздушных перевозок с января мы запустили более 2300 новых маршрутов и уменьшили сроки доставок по более чем 4400 направлений. Изменения в основном коснулись Сибири, Дальнего Востока, Приволжья и центральных регионов России, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

В компании также рассказали, что больше всего заявок на межтерминальные перевозки в данный момент поступает от представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в оптовой торговле и производстве.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил усиливающий государственный контроль за транспортировкой грузов закон. Документ вводит обязательное оформление экспедиторских документов в электронном виде и закрепляет порядок регистрации компаний в едином цифровом реестре.