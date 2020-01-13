Проект об освобождении от плановых проверок предприятий, где работают мигранты, хотят внести на рассмотрение в ГД в этом году. Так правительство хочет помочь бизнесменам избежать издержек, которые неизбежны при таких проверках.
Нововведение должно способствовать экономическому росту, к тому же есть обоснованное мнение, что численность населения трудоспособного возраста может сократиться в ближайшие 10 лет. При этом потребность в рабочих кадрах не уменьшится,
Опасения вызывает то, что подобная инициатива с освобождением от проверок может лишить работы самих россиян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чаще всего иностранцы приезжают работать в Москву. На территории столицы в январе–сентябре 2019 года действовало 335,5 тыс. трудовых патентов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (в совокупности 190 тыс. патентов) и Московская область (168,2 тыс.).
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