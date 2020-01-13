https://static.news.ru/photo/4580fa8e-367f-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проект об освобождении от плановых проверок предприятий, где работают мигранты, хотят внести на рассмотрение в ГД в этом году. Так правительство хочет помочь бизнесменам избежать издержек, которые неизбежны при таких проверках.

Нововведение должно способствовать экономическому росту, к тому же есть обоснованное мнение, что численность населения трудоспособного возраста может сократиться в ближайшие 10 лет. При этом потребность в рабочих кадрах не уменьшится, пишут «Известия».

Опасения вызывает то, что подобная инициатива с освобождением от проверок может лишить работы самих россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чаще всего иностранцы приезжают работать в Москву. На территории столицы в январе–сентябре 2019 года действовало 335,5 тыс. трудовых патентов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (в совокупности 190 тыс. патентов) и Московская область (168,2 тыс.).