Предпринимателям могут предоставить льготы из-за роста ключевой ставки в РФ РБК: бизнесменам в РФ могут предоставить льготы на фоне роста ключевой ставки

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Минэкономразвития России прорабатывает механизм хеджирования процентных ставок для предпринимателей на фоне решения Центробанка о повышении ключевой ставки, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, претендовать на такие льготы смогут бизнесмены, работающие над приоритетными для государства проектами. Речь идет о предприятиях авиационной, автомобильной, химической, медицинской и энергетической промышленности.

Собеседники издания утверждают, что новый механизм может быть реализован по аналогии с уже действующим механизмом, созданным в рамках «Фабрики проектного финансирования». В феврале 2022 года инициаторы таких проектов получали компенсацию от государства, предназначенную для компенсирования разницы между фактическим значением ключевой ставки и ее максимальным уровнем. Отмечается, что федеральные ведомства ранее получали запросы о субсидировании процентных ставок от ряда предприятий, в том числе от АвтоВАЗа, «Аэрофлота» и Роскосмоса.

Предполагается, что для финансирования нового хеджирующего механизма будет использоваться новый источник, который позволит не тянуть деньги из государственного бюджета. Для этого может быть задействована прибыль банковского сектора, так как данная отрасль является основным бенефициаром увеличения процентного дохода по ссудам.

Как сообщалось ранее, Центробанк РФ поддержал увеличение первого взноса по программе льготной ипотеки. При этом в пресс-службе финансового регулятора подчеркнули, что ЦБ пока не получал проект соответствующего постановления правительства.