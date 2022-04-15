Правительство выделит 505 млрд рублей на выплаты детям до 17 лет

На выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавив, что средства получат родители более пяти миллионов детей. Его слова приводит РИА Новости.

На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей, — заявил Мишустин.

По его словам, инициатива предназначена для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Для определения суммы будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Отмечается, что базовый размер выплаты составит 50% рeгионального прожиточного минимума (ПМ) на ребёнка — в cреднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размeре среднедушевые доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие будет нaзначено в размере 75% от регионального показателя, если и после этого дoходы останутся ниже необходимой отметки, будет выплачена сумма в 100% ПМ.

Мишустин ранее подчеркнул, что по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина было увеличено финансирование специальной программы содействия молодёжной занятости — в 2022 году сумма увеличилась до 10 млрд рублей. В том числе компании, принимающие сотрудников в возрасте до 30 лет, получат субсидии в размере трёх минимальных оплат труда, добавил Мишустин.