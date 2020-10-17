Правительство выделило 12 млрд рублей на создание новых мест в школах

Кабмин выделил 12 млрд рублей на создание новых мест в школах в рамках работы по ликвидации третьей смены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню, где в отдельных районах школьники ещё продолжают учиться в три смены. Часть денег также предназначена Ингушетии. В школах этой республики третьей смены уже нет, но дефицит мест пока сохраняется. Мишустин на заседании кабмина
Некоторое время назад президент Владимир Путин поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в школах, поскольку количество учащихся растёт. Работа по созданию новых мест ведётся в рамках нацпроекта «Образование».
Ранее NEWS.ru писал, что власти Бурятии решили увеличить продолжительность осенних каникул из-за распространения коронавируса. Школьники будут отдыхать с 2 по 12 ноября.