Правительство встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином

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Правительство России одобрило льготы для компаний газохимии в споре с Минфином. В частности, в Госдуму был внесён законопроект о том, что новые крупные заводы по переработки СУГ смогут получить льготу в 4,5 тысячи рублей на одну тонну сырья с 2022 года, а к 2026 году она будет увеличена до 7,5 тысяч рублей.

Такое нововведение является принципиальным для новых масштабных проектов, которые заявили СИБУР (Амурский ГХК), «Русгаздобыча» Артема Оболенского (ГХК в Усть-Луге) и Иркутская нефтяная компания (Иркутский завод полимеров). Эти компании длительное время не принимали решение о начале работы, так как ожидали прояснения ситуации по субсидиям, сообщает «Коммерсант».

Правительство рассматривало данный вопрос около года. Так, в 2019 году уровень субсидий был согласован в размере 9 тысяч рублей на тонну. Однако в процессе согласования между Минэнерго и Минфина его урезали вполовину. Отмечается, что такую льготу смогут получить только те компании, которые с 2022 года поставят новые производства по переработке СУГ. Соответственно, на существующие проекты субсидии распространяться не будут.

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