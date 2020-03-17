https://static.news.ru/photo/1f6cbf12-681c-11ea-95f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительством России совместно с Центробанком разработан комплекс мер, направленных против влияния коронавируса на экономику страны.

При возникновении необходимости Министерство финансов готово поддержать федеральные субъекты для балансировки их бюджетов. Россия обладает достаточным объёмом финансовых ресурсов для обеспечения экономической устойчивости.

Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования, — говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития»

Как писал NEWS.ru ранее, группа семи промышленно развитых стран (G7) планирует восстановить рост мировой экономики на том уровне, который предшествовал пандемии коронавируса. Об этом в совместном письменном заявлении сообщили лидеры «Большой семёрки».