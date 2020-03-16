https://static.news.ru/photo/cbd29088-67b3-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Группа семи промышленно развитых стран (G7) планирует восстановить рост мировой экономики, на том уровне, который предшествовал пандемии коронавируса. Об этом в совместном письменном заявлении сообщили лидеры «Большой семёрки».

Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста, — говорится в сообщении.

Лидеры G7 провели по видеосвязи переговоры. Заявление было принято по итогам мероприятия, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что полное восстановление мировой экономики займёт от 6 до 18 месяцев. Такого мнения придерживается начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в городе Ухань в Китае 31 декабря 2019 года. В настоящий момент в мире заразились более 173 тысячи человек, более 77 тысяч выздоровели, скончались 6,6 тысяч человек.

В России зафиксированы 93 случая заболевания, 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание проходит в лёгкой форме, шесть человек выписали.