https://static.news.ru/photo/b826623a-5791-11ea-befb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные российские банки намерены полностью перейти на электронные договоры с клиентами. Это повлияет на правила выдачи кредитов, открытия банковского счёта и вкладов.

В частности, отказаться от бумажных договоров ещё в 2020 году готовы в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что нововведение позволит снизить риски клиента при оформлении кредитов. Так, будут использоваться несколько способов подтверждения — при помощи личного кабинета и СМС-сообщений или биометрии.

Также упростятся некоторые банковские операции, в частности, клиенту не придётся ждать, когда будет распечатана, подписана и завизирована каждая страница договора.

Полностью перейти на цифру финансовые учреждения не могут из-за требований Центробанка об обязательном письменном подтверждении некоторых операций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарегулированность банковского сектора растёт, и это вызывает опасения как участников рынка, так и экспертов: не становится ли оно главным препоном на пути развития банкинга в России. Однако следует отметить, что тенденция к усилению регулирования очевидна и в других странах, прежде всего — на европейских рынках. Подробности читайте в материале NEWS.ru.