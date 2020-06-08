Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Соответствующий документ есть в распоряжении NEWS.ru. Эксперты предупреждают, что данная инициатива может загнать бизнес в тень.

Согласно пояснительной записке, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределённый срок, поскольку при привлечении сотрудника на временную работу они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы в таком режиме, как известно, выше.

При этом работодатель вправе исчислять оплату труда такого работника исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТа), устанавливаемого с учётом социального показателя — величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.

Ярослав Нилов подчеркнул, что законопроект не предусматривает замену или устранение МРОТ как базовой расчётной величины.

Вопросов и претензий к МРОТ много. Например, мы в ЛДПР убеждены, что он сегодня явно занижен — минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 20 тысяч рублей. Но наш законопроект не подменяет МРОТ, а устраняет одну из причин недооценённости труда и направлен на защиту прав работников, особенно в нынешнее непростое время. Мы предлагаем установить минимальный предел стоимости часа на уровне 150 рублей при заключении срочного трудового контракта или при неполном рабочем дне. Эта сумма вдвое больше той, которая рассчитывается исходя из МРОТ. Недооценка труда в России не должна становиться правилом. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

Учитывая, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения крайне низка и не обеспечивает воспроизводство рабочей силы, а делает возможным лишь уровень физиологического выживания человека, использование МРОТ, установленного с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, для исчисления оплаты труда при привлечении сотрудника на временную работу на условиях неполного дня не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца, полагает Нилов.

Парламентарий отмечает, что МРОТ в России ниже, чем уровень минимальной заработной платы в большинстве европейских стран, в том числе таких, как Болгария, Албания и Украина.

Стоит напомнить, что в РФ часовая ставка исходя из МРОТ крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 руб. в мае до 65, 92 руб. в июле.

Всё равно мало

На самом деле в большинстве стран мира существует узаконенный именно минимальный размер почасовой оплаты труда, а у нас МРОТ за месяц. И если разделить его на норму часов в месяц, то получится совсем печальная картина. Эта сумма, переведённая в валюту, окажется на уровне слаборазвитых стран — чуть больше $1.

Для сравнения, в США минимальная почасовая оплата труда находится на уровне $5,15. Это самая низкая планка среди штатов. В других развитых странах она даже выше, чем в Америке. Поэтому устанавливать МПОТ ниже 150 руб., наверное, даже неудобно.

А то, что переходить нужно от МРОТ к МПОТ — это очень правильно. В условиях повышения мобильности рабочей силы, большего использования гибких форм занятости это даст возможность прозрачно формировать систему вознаграждения и более рационально использовать трудовой потенциал. Ведь чем дороже ресурс, тем эффективнее его используют. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Для бизнеса вначале это может оказаться накладным, но станет стимулом для выстраивания более эффективных бизнес-процессов, снижения бюрократии и активного внедрения цифровых технологий, отмечает Людмила Иванова-Швец. В конечном итоге это поспособствует повышению производительности труда, полагает эксперт.

Если человек работает 40 часов в неделю, то повышение МПОТ (в составе МРОТ) вдвое — не очень хорошая идея в условиях кризиса. Это действительно может спровоцировать и переход на серую оплату труда, и увольнения работников. Не стоит задумываться о повышении МРОТ раньше 2021-го, а то и 2022 года, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Вообще проблема часовой ставки в том, что есть много профессий, где люди работают, согласно трудовому законодательству, меньше 40 часов в неделю. Врачи, преподаватели, молодёжь до 18 лет, люди, сталкивающиеся с тяжёлыми, опасными, вредными условиями труда — закон предполагает для них меньше 40 часов в неделю. Соответственно, чтобы у них был такой же МРОТ, нужно увеличивать часовую ставку. Виктор Ляшок старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС

Это необходимо, как минимум, учесть в законопроекте, подчёркивает эксперт. Виктор Ляшок не считает правильным повышать МРОТ выше федерального прожиточного минимума, потому что ситуация по регионам сильно различается. А где-то федеральный МРОТ составляет почти половину средней зарплаты в регионе.

Если повышать дальше, рискуем не найти там ни одного человека, работающего в белую. Если задумываться о повышении, это должны быть региональные, а не федеральные показатели, — сказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС.

Идея правительства установить минимальный почасовой размер оплаты труда (МПОТ), на первый взгляд, привлекательна — если МПОТ составит 150 руб., то минимальная месячная зарплата человека будет 24 тысячи руб., что значительно выше величины МРОТ. И вроде бы граждане от этого выиграют — повысится их заработная плата и увеличатся выплаты в социальные фонды, рассуждает доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Мария Никонова. Однако, с другой стороны, по её мнению, это приведёт к росту затрат бизнеса. Причём надо понимать, что речь идёт о малом и среднем бизнесе (МСП).

В том виде, в каком предлагается закон сейчас, инициатива касается сотрудников, работающих неполный рабочий день или по срочным договорам, что ставит других работников в менее выгодное положение. Это может привести к расширению практики приёма сотрудников на условиях срочных договоров, а это, в свою очередь, делает их менее защищёнными. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По её суждению, принятие подобного закона лишь усугубит положение населения в небольших и «проблемных» городах, где довольной высокий уровень безработицы. Бизнес в условиях повышенной МПОТ будет ещё более жёстко диктовать условия приёма на работу, предупреждает экономист.

Вкусили от запретного плода

Почему появилась эта инициатива — понятно. В период распространения коронавируса и предприниматели, и сотрудники «вкусили от запретного плода» — от нестандартных трудовых отношений, когда приход в офис стал скорее привилегией, нежели обязанностью. Сегодня очень многие бизнесмены рассчитывают отказаться от офиса в том виде, в котором он был до пандемии, рассказывает предприниматель Максим Валецкий.

Понятно, что, когда все ограничения будут сняты, всё забудется, и мы будем жить как раньше: ходить в клубы, общаться лично, целоваться. Но некоторые практики, которые мы принудительно освоили, останутся. Я говорю, прежде всего, про перевод большого количества работы на дом, выставление требований сотрудникам не по учёту рабочего времени, а по задачам и т. д. Соответственно, привычная система оплаты труда будет претерпевать изменения: многие сотрудники начнут получать зарплату не раз — два в месяц, как раньше, а почасовую. Вот только её можно применять исключительно в отношении низкооплачиваемого персонала. Я считаю, можно пойти по примеру США, где существует федеральный МПОТ, а каждый штат вправе увеличивать его, если посчитает нужным. Максим Валецкий предприниматель предприниматель

В целом, убеждён эксперт, регулировать рынок почасовой оплаты необходимо, потому что низкая оплата труда тормозит инновацию (если труд дешёвый, зачем придумывать автоматизированную доставку?). Например, Швеция, где большие зарплаты, и при этом высокий уровень инвестиций в прогресс, отмечает аналитик.

Итак, достаточно ли того, что предлагают парламентарии? Часть экспертов считает, что нет. Если мы говорим о гарантиях для россиян, которые на срочных договорах или условиях неполного рабочего дня были вынуждены фактически перерабатывать, выполняя реальную норму труда, как коллеги с 40-часовой неделей, то они ничего не изменят.

Трудовое законодательство и сейчас позволяет взыскивать с работодателя фактические переработки и сверхурочные. Скажите, при средней стоимости наших судов и сроках судебного процесса, много ли реальных дел? Нет. А без повышения МРОТ, если использовать эту величину, как предложено, только для отдельных категорий граждан, для недобросовестных работодателей лазейка всегда найдётся. Например, перевести работника на полный рабочий день и выплачивать ему МРОТ. Юлия Лялюцкая управляющий партнёр Адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» управляющий партнёр Адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры»

Юлия Лялюцкая предлагает обратиться к мировому опыту, который показывает, что официально минимальная почасовая ставка оплаты труда закреплена в основном в странах третьего мира. Развитые государства гарантируют достойный уровень МРОТ, и этого достаточно, подчёркивает она.

Если немного углубиться в изучение МРОТ отдельных стран, например, Китая, то можно отметить, что там МРОТ значительно превышает эквивалент российского размера, уточняет консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф и эксперт Национального центра финансовой грамотности Ксения Дворядкина. Так, например, МРОТ в Москве для работоспособного населения составляет 20 130 руб., в Шанхае он равен 2 480 юаней (24 006 руб., согласно курсу на сегодня). В Китае не существует единого размера МРОТ по всей стране, для каждого региона устанавливается свой размер, объясняет специалист.