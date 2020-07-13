Изнанка льготной ипотеки: «однушки» потеряли популярность

https://static.news.ru/photo/f3a67e80-c5af-11ea-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Однокомнатные квартиры в новостройках пали жертвой финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и последовавших вслед за этим мер экономической поддержки. Продажи в этом сегменте катастрофически упали, говорят представители девелоперских компаний.

Дело в том, что субсидирование ипотечного кредитования со стороны государства и ставка в 6,5% годовых позволили потенциальным покупателям задуматься о более просторном жилье, которое они не могли позволить себе раньше. В то же время россияне с низким достатком переориентировались на квартиры-студии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные профильных компаний.

Такая ситуация может вынудить девелоперов повышать цены на двухкомнатное и трёхкомнатное жильё, чтобы вынудить покупателей обратить внимание на гораздо менее востребованные однокомнатные квартиры.

Как заявили в компании «Азбука жилья», по итогам первой половины 2020 года число договоров долевого участия (ДДУ) на однокомнатные квартиры в массовом сегменте сократилось на 34% (до 4,4 тысячи), в то время как общее падение числа сделок оценивается в 28%. Меньше всего пострадали квартиры с четырьмя и большим числом комнат, их объём продаж даже вырос на 2%, до 289 единиц.

Больше всего пострадали «однушки» в жилых комплексах бизнес-класса, уточнили специалисты. С их выводами согласились и коллеги из компании «Метриум». Там отметили, что в этом сегменте на долю однокомнатных квартир приходится 17% сделок, что на 9 процентных пунктов меньше аналогичного значения 2019 года. Их доля на рынке массового жилья размылась с 37% до 32%. Зато доля двухкомнатных квартир выросла с 35% до 40% и с 33% до 39% соответственно.

Аналогичную тенденцию заметили и девелоперы. В Level Group отметили, что если в апреле доля однокомнатных квартир в структуре продаж составляла 39%, то в мае она размылась до 27%. При этом доля двухкомнатных — наоборот, выросла с 30–40% до 55–65%. Тенденцию связали с запуском программы субсидирования ипотеки, позволяющей покупать квартиры большей площади. В ГК «Гранель» сделали аналогичные выводы, но отметили падение спроса не только на однокомнатные квартиры. Там указали на то, что за счёт высокого спроса стоимость однокомнатных квартир росла быстрее, чем двухкомнатных и трёхкомнатных. В итоге разница между этими двумя показателями оказалась значительной.

В ГК А101 заявили об увеличении за последние полгода площади продаваемого жилья в проектах бизнес-класса в среднем на 10%. В MR Group пока не заметили смещения спроса в пользу двухкомнатных квартир, но ждут его на фоне снижения стоимости кредитования.

Что касается студий, которые также создают конкуренцию однокомнатным квартирам, то тенденция пока отмечена только в бизнес-классе. В этом сегменте в первом полугодии было заключено 729 ДДУ, что на 23% больше, чем за тот же период 2019 года, подсчитали в «Азбуке жилья». Аналитики компании объяснили увеличение такого интереса общим снижением доходов населения: такие варианты, как правило, стоят дешевле и оказываются более доступны по цене. В то же время спрос на студии в проектах массового сегмента сократился на 23% (до 1,3 тысячи ДДУ).

Издание отмечает, что увеличение интереса к двухкомнатным квартирам прослеживается и на вторичном рынке. По оценкам ГК «Миэль», их доля в структуре продаж в июне составила 38% против 30% в начале года. Вместе с тем доля «однушек» осталась стабильной — 34%. Перераспределение предложений в пользу двухкомнатных квартир произошло за счёт снижения интереса к жилью большей площади. Устойчивую популярность однокомнатных квартир эксперты связали с наличием большого выбора и сравнительно низким бюджетом.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве. По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с экономически необоснованным ростом цен на метр жилья.