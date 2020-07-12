Путин считает, что цены на жильё нужно снижать за счёт сокращения издержек

https://static.news.ru/photo/aaca1fa8-c4e4-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с повышением издержек, необоснованными издержками и экономически необоснованным ростом цен на метр жилья, а вся работа приводить к конечному результату.

А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чём мы должны думать, — отметил российский лидер в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин подчеркнул, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики рейтинговых агентств сообщили, что повышенный спрос на квартиры в новостройках в связи со снижением ипотечных ставок приведёт к подорожанию недвижимости на первичном рынке на 10% и более. Отмечается, что вторичный рынок реагирует на изменение экономической конъюнктуры медленнее, поэтому квартиры в старых домах могут подорожать на 5–10%, в новостройках — выше.