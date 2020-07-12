Путин считает, что цены на жильё нужно снижать за счёт сокращения издержек

Для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с повышением издержек, необоснованными издержками и экономически необоснованным ростом цен на метр жилья, а вся работа приводить к конечному результату.
А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чём мы должны думать, — отметил российский лидер в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин подчеркнул, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос россиян.
Как писал NEWS.ru, ранее аналитики рейтинговых агентств сообщили, что повышенный спрос на квартиры в новостройках в связи со снижением ипотечных ставок приведёт к подорожанию недвижимости на первичном рынке на 10% и более. Отмечается, что вторичный рынок реагирует на изменение экономической конъюнктуры медленнее, поэтому квартиры в старых домах могут подорожать на 5–10%, в новостройках — выше.
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