Поставщики продуктов сообщили о приостановке промоакций и скидок на товары

Ряд поставщиков ретейлера X5 Group с конца февраля стали отказываться от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. При этом большинство поставщиков подчёркивают, что не отказываются от скидок окончательно, но хотели бы «взять паузу», после которой они вернутся с новым промопланом.

В компании пояснили , что предоставление скидок с цены товара в магазинах возможно только при согласовании с компанией-поставщиком.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что также столкнулись с похожей ситуацией. Однако в данной сети доля продуктов. предлагаемых со скидами, не превышает пяти процентов, поэтому покупатели данный нюанс практически не заметят.

Сеть «Верный» заявила о том, что от промокакций в последнее время отказались около трети поставщиков. Это объясняется повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, приводящих к дефициту сырья и упаковки.

По информации одного из источников РБК, транснациональные корпорации отменяют промоакции в связи с отказом от дальнейших инвестиций в российское производство. Отечественные производители поступают похожим образом, поскольку зависят от импортного сырья.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ручное вмешательство в рыночное ценообразование недопустимо в условиях санкционного давления, а к стабилизации цен должно привести увеличение предложения. Для смягчения последствий «экономической войны» против РФ президент распорядился расширить полномочия губернаторов, создать штабы по экономическому развитию и приказал ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами.

В свою очередь управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский рекомендовал вместо гречки и сахара, которые производят в России, стоит закупить средства личной гигиены и бытовой химии. Цены на них вырастут очень сильно, считает он.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что дефицита подгузников и женских гигиенических прокладок не ожидается. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в стране успешно функционирует свыше 15 предприятий, выпускающих данную продукцию.