https://static.news.ru/photo/08870a2e-dddd-11e9-8941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтегазовые новости ВКонтакте/vk.com

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстановлены после устранения утечки на территории Польши. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Он уточнил, что перерыв в поставках составил девять часов и был обусловлен инцидентом у польского оператора PERN.

Вечером 22 сентября польская сторона сообщила о попытке нелегальной врезки в магистраль. Авария вызвала разлив нефти в районе города Тлушч под Варшавой на территории порядка 30 квадратных метров, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что это связано с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба».