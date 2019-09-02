https://static.news.ru/photo/3b603d20-cdb7-11e9-a15e-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.

По его словам, это связано с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба». Но уже в сентябре страна намерена исправиться, чтобы соответствовать договорённостям ОПЕК+, передаёт ТАСС .

В апреле этого года произошло международное чрезвычайное происшествие, когда в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. 24–25 апреля Польша и Украина приостановили подачу в свои страны. В течение мая поставка «чистой» нефти возобновилась в Белоруссию, на Украину и далее в Словакию, Чехию и Венгрию.

Как ранее писал News.ru, добыча нефти в августе 2019 года в России сократилась в среднем на 127 тысяч баррелей в сутки в рамках договорённостей с организацией стран — экспортёров нефти и их союзников (ОПЕК+). Показатель соответствует обязательствам по сделке на 56%.