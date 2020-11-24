Посол РФ прокомментировал санкции США против российских компаний

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции Вашингтона в отношении трёх российских компаний являются дискриминационным шагом, направленным на подрыв экономического потенциала этих организаций.

Госдеп США объявил о введении ограничений в отношении компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group. По словам Антонова, Вашингтон использует санкции «в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса».

Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на «подрыв» экономического потенциала российских компаний, — заявил он.

По его мнению, такой неконструктивный подход не способствует улучшению климата в российско-американских отношениях. Он подчеркнул, что подобные шаги совершенно нелегитимны, так как «ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества», передаёт РИА Новости. Антонов заявил, что Вашингтону следует отказаться от практики безосновательных обвинений, которая, по его мнению, является порочной. Вместо этого он призвал США в подобных ситуациях использовать политико-дипломатические методы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.