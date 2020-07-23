Польское СМИ назвало российскую экономику «отсталой»

https://static.news.ru/photo/8d713722-ccdf-11ea-9d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польское издание Gazeta Polska опубликовало статью, в которой говорится о кризисе в российской экономике, который «вряд ли удастся преодолеть».

В материале отмечается, что прогноз главы Счётной палаты Алексея Кудрина о сокращении ВВП страны на 5% по итогам 2020 года и темпе роста в 1% за последние 10 лет является низким показателем. Россия представляет собой «колос на глиняных ногах», пишет газета.

Главной проблемой экономики РФ называется её отсталость. Отмечается, что у страны есть потенциал роста ВВП на 3–5% в год, однако правительство годами не решалось на необходимые для этого структурные изменения.

Приоритетом является финансирование кремлёвских силовиков и олигархов, а не положение простых россиян и макроэкономические показатели, — говорится в статье.

Кроме того, в тексте подчёркивается, что Россия долгие годы была зависима от экспорта углеводородов, а президент Владимир Путин так и не смог избавить страну от нефтяной иглы.

Также Россия в ближайшее время может начать испытывать проблемы с нефтедобычей, что ударит по позициям страны на нефтяном рынке.

Как ранее писал NEWS.ru, российская экономика, несмотря на пандемию коронавируса, сохраняет стабильность. Средств для реализации национальных целей развития достаточно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.