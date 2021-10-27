Польша попросила «Газпром» снизить цены на поставляемый газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил в адрес ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке, сообщается на сайте компании.

Как заявил глава концерна Павел Маевский, беспрецедентный рост цен на природный газ должен стать основой для пересмотра ценовых условий так называемого Ямальского контракта, на основании которого Польша покупает газ у России. При этом компания оставляет за собой право рассматривать письма как самостоятельную просьбу о пересмотре цены контракта. Эти действия могут повлечь изменение цены на газ, получаемый PGNiG от «Газпрома» с 1 ноября 2021 года.

На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ, — заявил глава PGNiG.

Ранее молдавские власти подписали с польской компанией PGNiG контракт на пробную поставку миллиона кубометров газа. В правительстве Молдавии отметили, что страна первый раз покупает топливо у альтернативного источника. К подобному решению власти пришли для оценки возможной закупки топлива у других продавцов, а также для нормализации низкого давления в газопроводе. Это произошло на фоне разногласий с «Газпромом» относительно условий нового контракта на поставку газа.