Польша попросила «Газпром» снизить цены на поставляемый газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил в адрес ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке, сообщается на сайте компании.
Как
На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ, — заявил глава PGNiG.
Ранее молдавские власти подписали с польской компанией PGNiG контракт на пробную поставку миллиона кубометров газа. В правительстве Молдавии отметили, что страна первый раз покупает топливо у альтернативного источника. К подобному решению власти пришли для оценки возможной закупки топлива у других продавцов, а также для нормализации низкого давления в газопроводе. Это произошло на фоне разногласий с «Газпромом» относительно условий нового контракта на поставку газа.