Украинской экономике предрекли крах из-за серьёзного положения Экономист Беляев предрёк крах украинской экономике из-за серьёзного положения

Памятник, посвящённый независимости Украины, в Киеве / Фото shutterstock.com

Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил NEWS.ru, что в украинской экономике давно ничего хорошего не происходит, несмотря на достаточно высокие темпы роста. По его словам, Украина хорошо приспособлена к сельскохозяйственному производству, в частности зерновых, но в остальном нет никакого прогресса. В этой связи говорить о возрождении украинской экономики в ближайшее время трудно.

В то время, когда там проводится специальная военная операция, Украина потеряла существенную часть своей экономики, на которую она опиралась, действовали крупные заводы. Говорить о том, что Украина в ближайшее время приобретёт серьёзную экономическую базу и можно будет свидетельствовать о возрождённой экономике, в высшей степени непрофессионально. Даже та финансовая помощь, которую Украина пытается получить от Евросоюза и США, вряд ли поможет. Украина действительно получает какие-то денежные средства, выбывшую из употребления технику, это хорошо известно, но говорить о том, что в стране может произойти что-то серьёзное в плане развития экономики, очень трудно, — сказал Беляев.

Он добавил, что у Украины нет никакого запаса прочности. Так, у страны нет средств, чтобы продолжать длительную войсковую операцию.

Самое главное, что предлагают автоматические рецепты, такие как повышение налогов. А с чего налоги брать? Даже это не поможет. Дело не в том, чтобы были финансовые потоки и сбалансированные бюджеты, а в том, чтобы функционировал экономический механизм, а он уже работает с большими сбоями и перебоями. Через три-четыре месяца, судя по всему, он подойдёт к своим завершающим оборотам. Тогда нельзя будет говорить ни о налогах, ни о финансовых ухищрениях. Действительно, положение крайне серьёзное, — объяснил Беляев.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что экономику страны ждёт критический удар из-за приостановки морского экспорта. Он добавил, что украинскому руководству будет очень сложно перенести затяжной конфликт с Москвой. Он пояснил, что если специальная операция России не завершится в ближайшие три-четыре месяца, то в стране могут резко повысить налоги и сократить расходы.