Подсчитаны потери Запада и выигрыши России от санкций РИА Новости: Россия выиграла порядка 5 трлн рублей от введения санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За два года действия санкций западные импортеры недополучили российских товаров на общую сумму в 21 трлн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Россия в свою очередь перенаправила поставки в другие государства и выиграла от этого порядка 5 трлн рублей. Таким образом, Россия компенсировала выпавшие доходы и даже заработала больше, чем раньше.

Уточняется, что импорт в недружественные страны за время санкций был неоднородным. За 2022 год Запад недополучил товаров на 4,5 трлн рублей. Уже в 2023 году эта сумма увеличилась почти в четыре раза.

По товарным группам более половины поставок приходилось на минералы, еще часть — на драгоценности и металлы. При этом наибольшее потери Запад понес, отказавшись от российских пластмассы и резины.

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Запад продолжит вводить санкции против России, однако страна под его давлением никуда не исчезнет. По его словам, подобный исход невозможен благодаря грамотной работе по обходу рестрикций правительством РФ. Одним из факторов отсутствия глобальных результатов от вводимых санкций Роджерс назвал большое количество нефти на территории РФ. Кроме того, в государстве хорошо развито сельское хозяйство, добавил он.