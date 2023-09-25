«Почта России» ответила на заявление Матвиенко о финансовой дыре Глава «Почты России» заявил, что компании удалось в три раза сократить убыток

В начале года финансовое положение «Почты России» было «крайне непростым», заявил глава «Почты России» Михаил Волков, комментируя РБК слова спикера Совета федерации Валентины Матвиенко о проблемах в компании. Он добавил, что ситуация остается напряженной, не смотря на то, что за полгода удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности.

За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной, — сказал Волков.

Он отметил, что около 27 тысяч почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. При этом они не приносят прибыли компании.

Большинство их <…> несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка, — резюмировал он.

Руководство «Почты России» ранее решило изменить с мая 2023 года правила оплаты труда, что стало причиной массовых увольнений. В компании ограничили количество ставок, которое может занимать один сотрудник, также были введены ограничения на распределение зарплат по вакантным должностям.