Почему в 2020 году резко подорожали маленькие квартиры и студии

С начала года в России резко подорожали маленькие квартиры. Стоимость студий и однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров увеличилась на 13,2% — в среднем до 1,9 млн рублей. Это следует из аналитики федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении NEWS.ru).

Самые дорогие студии и малогабаритные «однушки», кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, были обнаружены в Санкт-Петербурге (3,8 млн за средний лот), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн). Наиболее бюджетные малогабаритки можно купить в Магнитогорске, где они стоят всего 1,2 млн рублей, а также в Нижнем Тагиле (1,3 млн рублей), Кургане (1,3 млн), во Владикавказе (1,4 млн) и в Астрахани (1,4 млн).

В наибольшей степени с января подорожали небольшие квартиры в Рязани, где они прибавили в цене почти 29%. Почти такой же прирост показали Ставрополь (+28,7%), Саратов (+28,1%), Новокузнецк (+27,7%) и Ульяновск (+27,1%).

Рост цен более 20% продемонстрировали многие города, где недвижимость сравнительно дешева, а зарплаты невелики. Кроме вышеперечисленных, это Магнитогорск, Курган, Иваново, Томск, Брянск, Чебоксары, Тольятти и т. д. Прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300–500 тысяч рублей за квартиру. В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешёвом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники, — отметил генеральный директор федерального портала о недвижимости Павел Луценко.

Меньше всего подорожали малогабаритки в Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

В двух городах, по данным аналитиков, квартиры-малометражки и квартиры-студии подешевели. Это Симферополь (−1,5%) и Грозный (−8,4%). В целом по стране с начала года сегмент квартир площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению аналитиков, главным драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека. Причём ставку в 6,5%, гарантированную госпрограммой, некоторые банки дополнительно снизили на 0,5% — получилось вовсе 6%.

Причины роста востребованности «малометражек» просты. На большие площади денег нет, а в одной комнате и с семьёй можно жить. В последнее время в России идёт активная урбанизация — все бегут в города. Ипотека стала доступнее. Хотя «поддерживающую» ипотеку получить сейчас не так-то просто — нужно иметь некий стартовый капитал. Да и действует она всего лишь до ноября. Андрей Широков председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства

Кроме того, отметил Широков, всё большую популярность приобретает способ заработка путём аренды.

Люди специально, чуть ли не пачками скупают однокомнатное жильё, чтобы заработать на аренде. Наконец, немаловажна тенденция долгосрочного вложения средств. В банке держать деньги невыгодно, зато малая недвижимость может стать хорошим подспорьем в трудные времена. Как правило, это всегда гарантированный заработок, — подчеркнул он.

По словам эксперта, россияне, вероятнее всего, и дальше продолжат вкладываться скорее в недвижимость, пускай и вторичную, но не в банки, так как даже крупный российский бизнес в эти дни не стал вкладываться в государственные казначейские бумаги, а это очень плохой знак для экономики.

Кроме того, напомнил Широков, в последнее время всё активнее распространяются слухи о том, что государство может отнять вклады. Конечно, отметил эксперт, на этом фоне можно ожидать дальнейшего спроса на однокомнатное жильё и на малые студии. Его прогноз по дальнейшему росту цен следующий: вплоть до 20%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как бы там ни было, деньги из банков — речь идёт, конечно, о высоконадёжных кредитных учреждениях — никуда не пропадут. Да и в отношении некрупных банков действует система страхования вкладов. Правда, сумма там ограничена 1,4 млн рублей, то есть точно меньше стоимости квартиры. И всё же банки сейчас чувствуют себя неплохо. Если же под словом «пропали» понимать низкий доход по вкладам, то это действительно так. И уже сейчас наблюдается сильный отток денежных средств с депозитов — инвесторы активно перекладываются в иные инструменты, включая недвижимость. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

По мнению эксперта, квартиры и раньше рассматривались как неплохой вариант инвестирования свободных средств. Но следует понимать, что покупка инвестиционной недвижимости — это весьма дорогое удовольствие. При этом недвижимость имеет свойство иногда дешеветь. И низкие цены на квартиры могут держаться годами. Так что такие инвестиции подходят лишь тем, кто имеет очень протяжённые инвестиционные горизонты и готов в случае необходимости подождать более благоприятной ценовой конъюнктуры.

По суждению Коренева, спрос на маленькие квартиры и студии взлетел на фоне резко упавших доходов россиян. И не факт, что небольшая по площади недвижимость всегда будет пользоваться такой же популярностью, замечает он.