Согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), 2019 год показал практически нулевую динамику роста по направлению экспорта (без учёта данных по поставкам природных ресурсов). Продолжится ли этот тренд и какие товары за исключением традиционных российских нефти, газа, металла и леса интересуют зарубежные страны — в материале NEWS.ru.

Говоря о данных таможенного ведомства, необходимо отметить, что традиционно ФТС предоставляет статистику в американских долларах. Но если учитывать укрепление отечественной валюты в 2019 году почти на 10%, то вполне можно делать выводы об имевшем место небольшом росте экспорта.

В целом, выделить сектора экономики по итогам прошедшего года, которые росли быстрее остальных, было бы довольно сложно. Однако аналитики единогласно отмечают увеличившийся спрос на автомобили, а также удобрения, произведённые в Российской Федерации. Более чем двузначный процентный рост этих направлений отражается не только в статистике торговли со странами дальнего зарубежья, но и с государствами-участниками СНГ.

Как рассказал NEWS.ru директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов, российским товарам непросто выходить на внешние рынки в том числе и в связи с ограничительными барьерами у наших торговых партнёров.

Легче получается развивать экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Юго-Восточной Азии. Так, с открытием автомобильного сообщения между Россией и Китаем стало возможно быстро доставлять продукцию с установленным температурным режимом в Поднебесную. К тому же есть возможность задействовать такие авто в кругорейсах: экспорт в КНР, импорт в РФ. Алексей Мисаилов директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic

Но традиционно самый популярный вид транспорта при экспорте по-прежнему — контейнер. При большом потоке грузов из стран Юго-Восточной Азии есть необходимость доставлять туда порожнее оборудование. Именно поэтому экспортные тарифы на то же самое расстояние ниже импортных.

В нашем случае отсутствие спроса диктует условия перевозчикам, — сказал эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти уже много сделали для снятия внутренних барьеров: автоматическая регистрация, выпуск экспортных деклараций, отсутствие нетарифных ограничительных мер, что практически равно отсутствию контроля при вывозе товаров по процедуре экспорта.

Но, возможно, считает собеседник NEWS.ru, стоит точечно поддержать некоторые отрасли (на примере того же Китая), разобравшись, в чём имеются основные сложности при выходе на внешний рынок.

В 2020 году, думаю, стоит продолжать делать ставку на страны Юго-Восточной Азии, а также государства СНГ, — советует Мисаилов.

С увеличением среднего класса в Китае повышается спрос на продукцию более высокого качества. Помимо этого, довольно внушительную динамику роста показывает Узбекистан. В этой связи для Москвы есть определённая экономическая необходимость укреплять торговые отношения с данными странами.

В свою очередь руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne + Nagel Иван Головко рассказал, что рост экспортных поставок из России зафиксирован среди товаров народного потребления, оборудования, а также изделий первичной обработки сырья, таких как, например, стекло. Также в 2019 году наблюдался определённый рост поставок за рубеж (в частности, в КНР) продовольственных товаров.

По его словам, основными направлениями экспорта для РФ сейчас являются СНГ, ЕАЭС, Европа, а также Китай.