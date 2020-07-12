ПФР напомнил о росте пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

https://static.news.ru/photo/cd940d76-c3f6-11ea-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Пенсионный фонд России напомнил о ежегодной обязательной корректировке пенсий работающих пенсионеров.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что корректировка входит в закон о страховых пенсиях. Как пояснил эксперт, с зарплаты работающего пенсионера удерживаются страховые пенсионные взносы, ежегодно пенсия корректируется с учётом новых поступлений денежных средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей, — пояснили в «Российской газете».

Корректировка происходит путём умножения количества накопленных индивидуальных коэффициентов на стоимость пенсионного балла (в этом году 93 рубля). К получившейся от умножения сумме прибавляют фиксированную выплату: в 2020 году — 5 686,25 рубля. Соответственно, чем больше пенсионных баллов у человека, тем выше будет пенсия.

В издании отметили, что корректировка, как и размер накопительных пенсий, происходят автоматически.

При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. Иными словами, всё, что накопилось во время работы, при выходе на пенсию человек сразу же и получает, — пояснили в издании.

Ранее NEWS.ru писал, что многодетные матери могут выйти досрочно на пенсию в 50, 56 и 57 лет. В ПФР объяснили, при каких условиях они могут оформить досрочный выход на пенсию.