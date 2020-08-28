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Экономика

Песков заявил о негативном влиянии событий в Белоруссии на экономику России

14:24, 28 августа 2020 10
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События в Белоруссии не могут не оказывать негативного влияния на российскую экономику, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная ситуация беспокоит власти России.

Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, — сказал он.

При этом Песков отметил, что РФ обладает определённым запасом прочности экономики, что позволяет поддерживать все экономические процессы в стабильном состоянии и хеджировать риски, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Песков, отвечая на вопрос о реструктуризации долга Белоруссии в $1 млрд заявил, что возможность рефинансирования долга будут рассматривать соответствующие органы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга республики.

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