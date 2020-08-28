Песков заявил о негативном влиянии событий в Белоруссии на экономику России

https://static.news.ru/photo/d3aa74a2-e921-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События в Белоруссии не могут не оказывать негативного влияния на российскую экономику, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная ситуация беспокоит власти России.

Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, — сказал он.

При этом Песков отметил, что РФ обладает определённым запасом прочности экономики, что позволяет поддерживать все экономические процессы в стабильном состоянии и хеджировать риски, передаёт ТАСС.