«Ничего у нас не лихорадит»: Песков заступился за рубль

https://static.news.ru/photo/b3906e00-8d55-11eb-982b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Волатильность рубля сейчас наблюдается выше обычного, однако говорить о том, что российскую валюту лихорадит, неправильно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не согласился с тревожными оценками относительно стабильности рубля.

Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да. Волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель главы государства также отметил, что Кремль не располагает информацией, когда в отношении России могут быть введены новые западные санкции.

Как полагают экономисты, такие ограничения отразятся на курсе национальной валюты. В частности, советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов ранее заявил, что факторами ослабления рубля к доллару и евро стали санкционные риски и высокий уровень неопределённости на валютных рынках.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, курс рубля снижался по отношению к доллару и евро, прежде всего, на фоне падения рынка нефти.