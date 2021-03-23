Рубль ослаб на фоне сообщений о падении цен на нефть

https://static.news.ru/photo/35d5af4a-8b9b-11eb-bed4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро на фоне падения рынка нефти.

Согласно данным Московской Биржи, курс американской валюты с расчётами «завтра» вырос на 9 копеек и достиг отметки в 75,03 рубля. Курс евро также увеличился на 9 копеек — до 89,51 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,8%, до $64,1 за баррель.

Как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в условиях падения доходов бюджета правительство пытается залезть в карман к «подозрительно» нищим, не трогая «подозрительно» богатых. Однако в стране денег достаточно, но они вывозятся в офшоры. Проводимую правительством РФ политику депутат называет умышленным разорением государства. По его словам, на сегодняшний день 44 тысячи российских предприятий зарегистрированы в офшорных зонах и платят офшорные налоги.