РФ готова обсудить с Белоруссией рефинансирование кредитов

https://static.news.ru/photo/8058093a-e6bb-11ea-9807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова обсудить предложения Белоруссии по рефинансированию кредитов Минска, полученных от РФ, если противоположная сторона обратится с подобной просьбой, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому если такие предложения будут сделаны, они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть, это предмет переговоров <...> В целом вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее, — цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министру финансов страны Юрию Селивёрстову рассмотреть направления рефинансирования внешнего долга республики при необходимости. По словам главы Минфина, экономика республики в 2020 году может недополучить около 4 млрд белорусских рублей (около 116 млрд рублей) из-за обстановки на нефтяных рынках и кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Такое мнение глава республики озвучил во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым, которые зачитали доклад об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов.