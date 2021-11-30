Песков прокомментировал заявления Украины по транзиту газа после 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы «Нафтогаза» о том, что Россия не начала переговоры с Украиной по транзиту газа после 2024 года. Он отметил, что вопрос транзита следует адресовать компании «Газпром», сообщает РИА Новости.

Хочу лишь напомнить заявление Путина: для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе. Пока «Газпром» не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь, сначала газ нужно продать, — заявил Песков.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа. По его словам, нет «даже намёка» на подобные переговоры, тогда как участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не позволит Киеву остановить данный процесс. Он подчеркнул, что Киев готов оспаривать в суде сертификацию проекта, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что страна заинтересована в продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года. Он добавил, что слышал высказывания российской стороны о готовности продлить контракт на транзит, однако дальше заявлений дело пока не идёт.